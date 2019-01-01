لجنة الحوار بالجزائر ترفع عدد أعضائها وتدعو بوحيرد للانضمام

قررت لجنة الحوار والوساطة، التي شكلها الرئيس المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح، في أول اجتماع لها، رفع عدد أعضائها من ستة إلى سبعة بإضافة ناشط من الحراك الاحتجاجي.



وقررت الهيئة "بجميع أعضائها"، إضافة محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى سبعة.



وبحسب صحيفة "الخبر" المحلية، جددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداول أسماؤها لـ"تلبية نداء الوطن".



ويتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وأحمد بن بيتور ومقداد سيفي وعبد العزيز رحابي وإلياس مرابط وإلياس زرهوني وبوديبة مسعود وقسوم عبد الرزاق ورشيد بن يلس وحدة حزام وإبراهيم غومة وبروري منصور وحنيفي رشيد وعدة بونجار وفارس مسدور ومصطفى بوشاشي وشمس الدين شيتور وبن براهم فاطمة الزهراء وظريفة بن مهيدي وسعيد بويزري ومقران آيت العربي.



وأكدت الهيئة في بيانها على أنها "منفتحة على كل الشخصيات الوطنية بما فيها الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج".



من جهة أخرى دعا المنتدى المدني للتغيير إلى مساندة اللجنة الحوار في مسعاها للخروج من الأزمة، التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى أنها لا تمثل الحراك ولا الشعب، وليست ناطقة رسمية باسمه.