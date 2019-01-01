مؤشر نيكى يهبط 0.14% فى بداية تعاملات طوكيو

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين.



وتراجع نيكي 0.14% إلى 21627.55 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% إلى 1569.59 نقطة.



نيكي يرتفع 0.49% في بداية تعاملات طوكيو

ويترقب المستثمرون ما ستسفر عنه مفاوضات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتبدأ الجولة الـ12 من المفاوضات التجارية بين وفدي التفاوض من الولايات المتحدة والصين في شنغهاي يومي 30 و31 من الشهر الجاري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدا التفاوض خارج بكين في الصين.



وتخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي، حيث تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارداته من الآخر.



وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين الشهر الماضي.



وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنويا.



وردت الصين في الأول من يونيو بفرض رسوم جمركية، مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية.



وتمثّل الصادرات أحد أعمدة اقتصاد العملاق الصيني الذي واجه في يونيو هبوطا في الطلب الداخلي.