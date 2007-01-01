اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

يُقدم بيت الحواديت ليلة للحكايات الشخصية في مركز الربع الثقافي٬ بمقره الكائن بشارع المعز٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الإثنين، ويقدم الأمسية: محمد عبدالفتاح حماد٬ أمينة صلاح٬ إيمان شاهين.



و"بيت حواديت" هو مشروع فني ثقافي بدأ في عام 2007 ومعني بتقديم الحكايات الشخصية بوسائل متعددة وكذلك التدريب على كتابة وأداء الحكايات الشخصية بشكل خاص والحكايات بشكل عام.



يذكر أن فن الحكي يعد من أقدم الفنون المصرية والعربية، فالحكاية هي الوسيلة الأقدم لنشر الحقيقة وتوثيقها وتوريثها عبر الأجيال٬ ووسيلتان لتفريغ دواخل النفس، والتعبير عن مكنون الصدور، وما يَخْتلِجُ بها من آلام ومسرَّات، ولقد تطور فن الحكاية مع تطور الزمن إلي الحكي الغنائي والحكي المصور وأنواع فنية أخرى.