الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:41 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
ads
يُقدم بيت الحواديت ليلة للحكايات الشخصية في مركز الربع الثقافي٬ بمقره الكائن بشارع المعز٬ وذلك في السابعة مساء اليوم الإثنين، ويقدم الأمسية: محمد عبدالفتاح حماد٬ أمينة صلاح٬ إيمان شاهين.

و"بيت حواديت" هو مشروع فني ثقافي بدأ في عام 2007 ومعني بتقديم الحكايات الشخصية بوسائل متعددة وكذلك التدريب على كتابة وأداء الحكايات الشخصية بشكل خاص والحكايات بشكل عام.

يذكر أن فن الحكي يعد من أقدم الفنون المصرية والعربية، فالحكاية هي الوسيلة الأقدم لنشر الحقيقة وتوثيقها وتوريثها عبر الأجيال٬ ووسيلتان لتفريغ دواخل النفس، والتعبير عن مكنون الصدور، وما يَخْتلِجُ بها من آلام ومسرَّات، ولقد تطور فن الحكاية مع تطور الزمن إلي الحكي الغنائي والحكي المصور وأنواع فنية أخرى.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

منذ حوالي 8 ساعات

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة في قضية سرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى الزمالك

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

بالفيديو.. حريق هائل بكنسية الأنبا بولا بشبرا الخيمة

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

بالصور.. تامر حسنى يشعل الأجواء بأغنياته في حفل خاص

سعد الحباك يهنئ "الأهلى" بالفوز علي نادى الزمالك

بالصور.. السبكي والخلعي ووليد منصور في حفل زفاف "هاجر ومحمود"

بالصور.. أبو الليف يشعل حفل "الهاموك" في "مارينا"

ads

رياضة

ميسى يتعرض لمحاولة اعتداء فى جزيرة إيبيزا الإسبانية

ميلان يخسر من بنفيكا بهدف يتيم وديا

سولارى يكشف رأيه فى انضمام بوجبا لريال مدريد

محمد الشناوى يكشف حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال

الرئيس نيوز

الوساطة الإثيوبية الإفريقية: انعقاد جلسة المفاوضات السودانية "الثلاثاء"

رجل يقتل زوجته في "مستشفى المطرية" لأنها ولدت أنثى

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

منوعات

تنزانيا تغلق جزءا من محمية سيلوس للحياة البرية أمام صيد الطرائد

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

اليوم.. ليلة حكى من ليالى بيت الحواديت بمركز الربع الثقافى

الليلة.. عرض 3 أفلام روائية قصيرة بسينما الهناجر

النيل العربية تصدر "التربية الغذائية والصحية"

الليلة.. الروائى حجاج أدول ضيفا على ورشة الزيتون الأدبية

صفحتنا ع الفيس بوك