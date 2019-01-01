الليلة.. عرض 3 أفلام روائية قصيرة بسينما الهناجر

استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر – بساحة الأوبرا في السابعة مساء اليوم الإثنين. مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة وهي: "الكاب المهاجر" من مصر وإخراج بسنت عبد الخالق.



يدور الفيلم حول الهجرة الغير الشرعية وأحلام الشباب بالحصول على ثروة بمجرد التخرج ويبنون الأحلام الوردية دون جهد أو عمل.



كما يعرض الفيلم المغربي "لا" من المغرب إخراج دمنة بونعيلات. ويدور الفيلم في إطار كيف أن الصدمات النفسية التي تحدث في الطفولة مثلا، يمكن أن ترافق صاحبها طيلة حياته، خصوصا إذا لم يتلق العلاج الضروري في حينه.



وتختتم العروض بالفيلم السوري "خيمة 56" إخراج سيف شيخ نجيب٬ تأليف سندس برهوم وبطولة صفاء سلطان وشادي الصفدي وعلاء الزعبي ونوار يوسف. الفيلم يحمل همًّا سوريًا يعاصر قضية اللاجئين ويشرح جزءًا من آلامهم في رحلة الوجع الطويل الذي بدأ منذ اندلاع الحرب في بلادهم.



يعقب عروض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي "د. ياقوت الديب".