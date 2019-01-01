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عالم

المغرب.. الإيقاع بزعيم عصابة تمتلك طريقة "خاصة" للسرقة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:22 ص
جريدة الدستور
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تمكنت شرطة مدينة الدار البيضاء من إلقاء القبض مساء يو م الأحد 28 يوليو، على زعيم عصابة تسرق المارة بطريقة خاصة يطلق عليها اسم "القرطة"، وذلك بعد بضع ساعات من انتشار فيديو على تطبيق "واتس آب"، يصور إحدى تلك السرقات.

وتفيد المعطيات التي أوردها موقع "شوف تيفي" المغربي، أن الاعتداء وقع خلال الأسبوع الجاري بمنطقة "الفداء" في الدار البيضاء.

وزعيم العصابة الموقوف يبلغ من العمر 30 عامًا، وسيتم التحقيق معه من طرف النيابة العامة وهو في حالة اعتقال، بينما ما يزال البحث جاريًا عن شريكه.

ويظهر الفيديو الطريقة التي تعودت العصابة اتباعها لتجريد ضحاياها ما بحوزتهم، ويطلق عليها بعض المغاربة بلغة الشارع "القرطة"، لكنه اسم غير منتشر خصوصًا بين العائلات.

ومفاده أن يقوم أحد أفراد العصابة بالإمساك بالضحية من الخلف، وشل حركته من خلال إحاطة عنقه بإحدى يديه وتقييده الأخرى، فيما يعمد شريكه أو شركاؤه إلى أخذ محفظته أو هاتفه.

وتؤدي عملية شل حركة الضحية وخنقه بقوة إلى إصابته بالإغماء، وفقدانه الوعي مباشرة بعد تركه، مما يمنح اللصوص فرصة كافية للفرار دون أن يتعرف عليهم أو يصرخ مستنجدًا.
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