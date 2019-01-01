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رياضة

مرتضى منصور يعلن فشل انضمام محمد عواد للزمالك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:19 ص
جريدة الدستور
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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن فشل التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي بسبب "مغالاة إدارة النادي الأصفر".

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "اتفقنا مع عواد، لكن الإسماعيلي طلب المستحيل، أردوا مقابل مالي 35 مليون جنيه بالإضافة إلى مصطفى محمد بشكل نهائي، قلت لهم: على جثتي، مصطفى محمد مستقبل الزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف: "عواد كان قد وقّع على عقود انتقاله بالفعل، واتفقنا على إعارة مصطفى محمد للإسماعيلي، لكن تغيّرت الطلبات اليوم وقال الإسماعيلي، مصطفى محمد ليس أقل من محمد عواد".

وحول حل هذه الأزمة قال: "تم إتمام التعاقد مع محمد أبوجبل حارس مرمى سموحة لمدة 5 سنوات، ومحمد صبحي من بتروجت بعقد لـ5 سنوات أيضا، وفرج عامر رئيس سموحة سيرسل مندوبا غدا لمقر الزمالك حتى يتسلم الأموال ويعطينا الاستغناء الخاص بـ أبوجبل".

وكشف مرتضى عن باقي صفقات الزمالك قائلًا: "الزمالك أعاد مصطفى محمد ومعروف يوسف من الإعارة وتعاقدت مع 6 صفقات كبيرة، منهم ثنائي أجنبي، سأعلن عن أسمائهم جميعا في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء".

وعن موقف محمد مجدي أفشة قال: "لن يلعب في الزمالك أو الأهلي، أفشة مستمر في بيراميدز".

وعن موقف الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء وفرجاني ساسي: "لن نتخلى عن طارق حامد أو محمود علاء، هذا ثنائي أساسي في الفريق، ومحمود علاء راجل كان بيموت في الملعب".

كما وضع شرطا لرحيل التونسي حمدي النقاز: "لو تعاقدنا مع ظهير أيمن مصري صاحب مستوى مميز، سنوافق على بيع حمدي النقاز، بخلاف ذلك سيستمر النقاز معنا".
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