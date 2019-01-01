ميسى يتعرض لمحاولة اعتداء فى جزيرة إيبيزا الإسبانية

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لمحاولة ضرب من قبل إحدى الأشخاص خلال تواجده بإحدى الحفلات الغنائية بجزيرة إيبيزا.



وقام الأمن بحماية النجم الأرجنتيني من الجماهير وأنقذه من اعتداء أحد الأفراد المتواجدين بالحفل.



ويقضى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عطلته الصيفية فى جزيرة إيبيزا الإسبانية، قبل الانضمام لمعسكر البارسا، استعدادًا للموسم الجديد، يوم الأربعاء المقبل.