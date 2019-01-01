النيل العربية تصدر "التربية الغذائية والصحية"

عن مجموعة النيل العربية، صدرت طبعة جديدة من كتاب "التربية الغذائية والصحية" من تأليف د. عفاف حسين صبحي.



وأكدت سياسة الغذاء القومية في البلاد المتقدمة والنامية على إمكانية تحسين نوعية الحياة للسكان عن طريق إنتاج واستهلاك أطعمة ذات قيمة غذائية عالية، اكتساب عادات غذائية سليمة وأساليب حياة صحية، تقليل حدوث أمراض نقص وسوء التغذية. ومع هذه الأهداف السابقة تكون الثقافة الغذائية هي الصورة الأولى للارتقاء بالبرامج القومية للغذاء والتغذية في العالم.



وحتى يكون التثقيف الغذائي مؤثرًا يجب أن يقوم بتوصيل رسائل واضحة ذات أهداف خاصة بتغيير العادات والمعتقدات والسلوك الغذائي للمجموعات المستهدفة. وقد عكست برامج التسويق الاجتماعي Social marketing وجهة النظر من أن الإمداد بالمعلومات لا يكفي لتغيير السلوك ولكن هناك عوامل اجتماعية، وثقافية، وسياسية، وبيئية تؤثر على عملية اتخاذ القرار نحو تغيير السلوك.