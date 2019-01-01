مرتضى منصور: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى الزمالك

أرجع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أسباب الخسارة من الأهلي في مباراة القمة 118 إلى ما وصفه بالسحر الأسود.



وقال مرتضى منصور في تصريحات عقب الخسارة بهدف سجله التونسي علي معلول: "هل يعقل أن يدخل هدف بهذه الطريقة في الزمالك؟!.. وفي المقابل محمد الشناوي الذي تلقى خماسية من صن داونز يتألق وينقذ فرصا صعبة.. إنه السحر الأسود".



وأضاف منصور: "لم يعد لدينا حراس مرمى، وجنش هو السبب في ضياع الدوري لأن إصابته جعلت الفريق يعتمد على شاب صغير وهدفي الجونة ما كانا ليتم تسجيلها لولا عدم وجود حارس مرمى".



وتابع مرتضى: "أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تعمد زيادة الحمل التدريبي لإصابة جنش في وقت كان يدلل فيه الشناوي.. ماذا استفدنا من منتخب مصر".



كما انتقد رئيس الزمالك المدرب خالد جلال مؤكدا أنه تحدث إليه عقب المباراة وأبلغه بأنه سبب الهزيمة بسبب إصراره على مشاركة لاعبين هو نفسه طلب رحيلهم.