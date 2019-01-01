بالفيديو.. حريق هائل بكنسية الأنبا بولا بشبرا الخيمة

اندلع حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة.



ووفقًا لشهود عيان، فإن الحريق شب في إحدى الحجرات التي يوجد بها أخشاب، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بسيارات الإطفاء فورًا لمكان الحريق.



فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحريق من الكنيسة في شبرا الخمية، وقوات الحماية المدنية تحاول الإطفاء.