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الثقافة

الليلة.. الروائى حجاج أدول ضيفا على ورشة الزيتون الأدبية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:10 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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يحل الكاتب الروائي الكبير حجاج أدول٬ في السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ ضيفا على ورشة الزيتون الأدبية والتي تنظم احتفالية كبرى٬ ولقاء مفتوح حول أعماله الإبداعية الروائية.

هذا ويشارك في اللقاء كل من الروائي محمد إبراهيم طه، السيناريست والقاص محمد رفيع، إكرامى فتحى، أسامة ريان، أمانى الشرقاوى، مارك كاسترو، وهانى منسى. ويدير اللقاء الشاعر الناقد شعبان يوسف.

يذكر أن "أدول" من مواليد النوبة الإسكندرية 1944 وبدأ الكتابة الأدبية عام 1984، وهو صاحب كتاب الصحوة النوبية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1990 فرع القصة القصيرة عن مجموعة ليالي المسك العتيقة، وحصل على جائزة ساويرس للأدب المصري عام 2005 في الرواية والقصة القصيرة.

عمل بالسد العالي خمس سنوات، من عام 1963 حتى 1967. وجند بالقوات المسلحة سبع سنوات من عام 1967 حتى 1974. اشترك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973. وحصل على منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة أعوام 96 و97 و98 لاستكمال رواية معتوق الخير، ثم حصل على منحة تفرغ عام 2002 و2003 لكتابة رواية خوند حَمْرا.

من مؤلفاته: ناس النهر٬ بكات الدم٬ غزلية القمـر٬ أحضان القنافذ٬ الشاي المر٬ ليالي المسك العتيقة٬ تيك أواي٬ خالي جاءه المخاض٬ معتوق الخير٬ خالي جاءه المخاض٬ خوند حمرا وغيرها.
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