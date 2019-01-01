الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى 100 سنة مزيكا بالرومانى

قضى جمهور المسرح الرومانى الليلة السابعة من المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مع فريقى تكسير شرقى والنفيخة، وذلك بين إيقاعات الموال الشعبى المميزة، ونغمات الآلات الموسيقية النحاسية وفى أجواء تعكس سحر وعراقة الماضى.



وعاد فريق تكسير شرقى إلى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرًا ثريا للإبداع، وقدم عددًا من المواويل الفلكلورية وأغانى الزار إلى جانب ارتجالات موسيقية بأسلوب مبتكر يجمع الآلات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية ممهورة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها: "عاشق، يا ورا، قول لى انت فين، على إيه، وصف الجمال".



كما أبحر ببراعة وإتقان، فريق "النفيخة" فى عالم الألحان التراثية حملت عنوان ١٠٠ سنة مزيكا ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها وتوزيعها لتناسب ألات النفخ النحاسية منها: "طاير يا هوا لمحمد رشدى، موعود لعبد الحليم حافظ، على رمش عيونها لوديع الصافى، وبانوراما لاعمال كل من سيد درويش، أم كلثوم، وردة إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.