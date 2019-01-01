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الثقافة

جمهور الرومانى بين الموال الشعبى ونغمات الآلات النحاسية "صور"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:56 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بين إيقاعات الموال الشعبى المميزة ونغمات الآلات الموسيقية النحاسية٬ وفى أجواء تعكس سحر وعراقة الماضى قضى جمهور المسرح الرومانى الليلة السابعة من المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ مع فريقى تكسير شرقى والنفيخة.

فى البداية عاد فريق تكسير شرقى إلى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرا ثريا للابداع وقدم عددا من المواويل الفلكلورية وأغانى الزار إلى جانب ارتجالات موسيقية بأسلوب مبتكر يجمع الآلات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية ممهورة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها: عاشق، يا ورا، قول لى انت فين، على إيه، وصف الجمال.

بعده وببراعة واتقان أبحر فريق النفيخة فى عالم الألحان التراثية حملت عنوان ١٠٠ سنة مزيكا ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التى أعيدت صياغتها وتوزيعها لتناسب آلات النفخ النحاسية منها: طاير يا هوا لمحمد رشدى، موعود لعبد الحليم حافظ، على رمش عيونها لوديع الصافى، وبانوراما لأعمال كل من: سيد درويش، أم كلثوم، وردة، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.
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