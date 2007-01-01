بالصور.. فرقة "سماع" تشعل حماس جمهور قبة الغورى

في أجواء تاريخية ووسط معمار قصر وقبة الغوري الفريد٬ قدمت فرقة "سماع" تحت شعار "فلنسمع حتى نرى.. ونرى حتى نسمع"، احتفالية صوفية فنية بعنوان "تجليات" والتي أحيتها فرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية، برؤية فنية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأصوات الجديدة من نتاج ورشة "منشد الغورى" ومدرسة "سماع" للحفاظ على المقامات والقوالب التراثية.



وقد تضمن برنامج الحفل باقة من أجمل مختارات الفرقة التي قدمتها عبر تاريخها الطويل٬ والذي بدأ علي يد الفنان انتصار عبد الفتاح عام 2007. وقد تجاوب الجمهور بحماس مع المدائح النبوية والأناشيد الصوفية منها: "لأجل النبي٬ عودي يا ليالي الرضا٬ نور النبي٬ قمر سيدنا النبي٬ يا جمال النبي٬ رضينا يا بني الزهراء"٬ وغيرها.