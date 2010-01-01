عماد السيد يعلن رحيله عن الزمالك إلى الاتحاد السكندرى

اعتذر عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، لجماهير "القلعة البيضاء"، بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال مواجهة الأهلي في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.



وأهدى عماد السيد هدف المباراة الوحيد للأهلي، حيث تصدى لتسديدة قوية من وليد سليمان بشكل خاطئ لتقع الكرة أمام الظهير التونسي علي معلول الذي لم يتهاون لحظة في تسجيل الهدف.



وقال اللاعب: إن إدارة الزمالك لم تحترمه، بعد إرسال الاستغناء الخاص به للاتحاد السكندري منذ 15 يوما.



ووجه السيد رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك قائلا: "أعتذر لجماهير الزمالك عن الخطأ الذي ارتكبته، وعلاقتي انتهت بالزمالك وأنا في صفوف الاتحاد السكندري".



وشارك الحارس صاحب الـ33 عاما في 7 مباريات خلال الموسم الحالي، استقبلت شباكه خلالها 8 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط.



وبدأ عماد السيد مسيرته في صفوف الناشئين بنادي الزمالك، قبل أن يرحل لصفوف طلائع الجيش عام 2010، قبل أن ينضم لإنبي عام 2013، ثم العودة للجيش عام 2015 على سبيل الإعارة، ليستمر مع الفريق البترولي الذي رحل منه إلى الزمالك مطلع الموسم المنصرم.



ويأتي رحيل السيد بالتزامن مع اقتراب الزمالك من التعاقد مع حارسين جديدين، حسب ما أعلنه مرتضى منصور رئيس النادي، وهما: محمد أبوجبل حارس سموحة المصري، ومحمد صبحي حارس بتروجيت المصري.