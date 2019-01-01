حارس برشلونة يقطع 21 ألف كيلومترا للجلوس على مقاعد البدلاء

انفرد إجناسيو بينيا، حارس مرمى برشلونة الإسباني الشاب، برقم سلبي في معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد، والذي خاض فيه البارسا مباراتين وديتين باليابان.



وكان إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، اختار إجناسيو ضمن قائمة ضمت 26 لاعبا للسفر في رحلة آسيوية، خسر فيها البلوجرانا أمام تشيلسي الإنجليزي (1-2) قبل أن يفوز على فيسيل كوبي الياباني (2-0).



صحيفة "آس" الإسبانية نشرت تقريرا عن الحارس الشاب، أكدت خلاله أن إجناسيو كان الوحيد من بين الـ26 لاعبا بقائمة البارسا الذي لم يشارك في أي دقيقة طوال المباراتين.



وأضافت الصحيفة المدريدية أن حارس فريق الرديف في برشلونة قطع مسافة تقدر بـ21 ألف كيلومترا هي طول الرحلة بين برشلونة واليابان، من أجل أن يجلس على دكة البدلاء في المباراتين.



ووفقا للصحيفة، فإن إجناسيو وقع ضحية لتعاقد برشلونة مؤخرا مع الحارس البرازيلي نيتو قادما من فالنسيا، إذ أراد فالفيردي منح حارسه الجديد مساحة كافية للمشاركة مع الفريق ليكون جاهزا ليصبح بديلا للألماني تير شتيجن حارس البارسا الأساسي.



وأشارت إلى أن الحارس الإسباني بات متيقنا من صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة ولو في دقائق قليلة مع برشلونة في الموسم المقبل، رغم سعيه لذلك في السنوات الماضية.



إجناسيو صاحب الـ20 عاما تم تصعيده من فريق الشباب ببرشلونة إلى فريق الرديف الصيف الماضي، وخاض 20 مباراة مع الفريق الثاني للبلوجرانا في الموسم المنصرم، حافظ خلالها على نظافة شباكه 5 مرات.