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عالم

بتعليمات من أردوغان.. ترحيل 1700 سورى من إسطنبول

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:20 ص
جريدة الدستور
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أعلن والي مدينة إسطنبول، علي يَرْلي قايا، الأحد أنه تم ترحيل 1752 لاجئًا سوريًا من إسطنبول إلى المدن المسجلين بها خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، قال قايا، إن إسطنبول بها 547 ألف لاجئ سوري من أصل مليون و77 أجنبيًا يعيشون بها.

وأوضح الوالي أنه تم ترحيل 1752 لاجئًا لعدد من المدن المختلفة المسجلين بها منذ يوم 12 يوليو الجاري، وأنه بحلول الـ20 من شهر أغسطسآب المقبل سيكون قد تم الانتهاء من ترحيل البقية المتبقية منهم بالمدينة.

وأشار يرلي قايا إلى أن بلاده اتخذت خطوات جديدة بشأن اللاجئين السوريين بداية من يوم 12 يوليو، في إشارة إلى التعليمات التي أعطاها أردوغان خلال اجتماع مع قادة حزبه يوم 11 من ذات الشهر، للبدء في ترحيل السوريين.

كان أردوغان قد قال في الاجتماع المذكور: "توجب علينا فتح أبوابنا للسوريين، لكن سيكون لنا خطوات جديدة في هذا الموضوع.. إننا نحثهم على العودة إلى بلادهم، وسنرّحل بالطبع مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى أننا كنا نتوقع الحصول على حصة مساهمة في مقابل الخدمات الصحية التي تلقاها السوريون".

يأتي ذلك بالتزامن مع ممارسة تركيا في الآونة الأخيرة ضغوطًا وتضييقًا على اللاجئين السوريين، وتقوم باعتقال الآلاف منهم، بذرائع مختلفة، ما دفع البعض إلى القول إن أزمة اللاجئين السوريين في تركيا مرشحة للتفاقم والتعقيد.

وكشف عن ذلك تصاعد الاحتقان ضدهم، وتزايد الدعوات لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم، وقد بدأت هذه الحملات بصورة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت إلى الشارع التركي بالتوازي مع خطاب إعلامي بات يرى في اللاجئين تهديدًا أمنيًا وعبئًا اقتصاديًا.
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