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عالم

حفل زفاف "دموى" فى لبنان بسبب موال غنائى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:22 ص
جريدة الدستور
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انقلب حفل زفاف في منطقة بعلبك في البقاع شرقي لبنان إلى أشبه بمجزرة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين على خلفية إشكال تخلله إطلاق نار.

الصادم في القصة أن "موّالا غنائيا" كان سببا في اندلاع الاشتباك المسلح، فوفق معلومات محلية، بدأ الإشكال منتصف ليل السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك خلال تأدية فنان لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و٣ أشخاص آخرين.

وعلى خلفية الحادث، شهدت منطقة بعلبك توترًا أمنيا كبيرا. واستمر إطلاق القذائف في الهواء طوال يوم أمس الأحد في حي الشراونة الذي يقطنه ذوو أحد القتلى من آل زعيتر.

ولم يسلم الجيش اللبناني الذي انتشر بكثافة في منطقة بعلبك من تداعيات "العرس الدموي"، إذ لفت الجيش في بيان أنه وأثناء تنفيذ دورية تابعة له لتدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وتابع البيان: "فردت الدورية على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وهي ليست المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين مواطنين في منطقة البقاع اللبناني.

واستنكر مواطنون ومواطنات من بعلبك استمرار ظاهرة تفلت السلاح الفردي في منطقتهم، مطالبين الدولة بوضع حد للتجاوزات الفاضحة التي تخالف القانون والتي تعرض حياة الناس وامنهم للخطر.

و"الفرح" الذي انتهى بفاجعة، يكشف حجم تفلت السلاح وانتشاره في مناطق لبنانية عدة، ويعكس ضعف قدرة الدولة اللبنانية على ضبطه ومعاقبة حامليه.

ويقوم عشرات المطلوبين والهاربين من العدالة بترويع الناس وافتعال إشكالات في تلك المنطقة باستخدام السلاح والترهيب.

وقبل أسابيع اشتبكت دورية من الجيش اللبناني مع مجموعة مسلحة أثناء مداهمة أمنية في منطقة بعلبك.

تجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء المطلوبين يعلمون في زراعة وتهريب المخدرات.
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