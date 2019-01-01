حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 29 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على كل مشاريعك وخططك المهنية الواعدة، ويتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة يبديها أحد الزملاء.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر تعاونًا وتفاهمًا وشفافية مع الحبيب لتنجح في التقدم بالعلاقة والسير بها نحو الهدف المنشود.

صحيًا: تقاوم شهيتك وشرهك نحو الأطعمة المضرّة بصحتك وتبتعد عنها.



الثور

مهنيًا: تتحسن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور.

عاطفيًا: لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل حاول أن تتقرب منه.

صحيًا: من أهمل صحته حصد العواقب الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي.



الجوزاء

مهنيًا: تقدم على خطوة مهنية فعّالة تقلب الكفة لمصلحتك، وتلفت الأنظار والإعجاب وترتاح إلى الظروف الإيجابية والمطمئنة.

عاطفيًا: تتحسّن أمور تعرقلت في الآونة الأخيرة وخصوصًا ما يتعلق منها بالشأن العاطفي وتبدو أكثر وثوقًا بمشاعرك.

صحيًا: لا تكثر من السكّر والملح وتناولهما في مأكولاتك باعتدال وأكثر من شرب المياه.



السرطان

مهنيًا: توقّع فرصًا وعروضًا، قد تستعذب حضورًا يحدّثك عن اشخاص غابوا من حياتك، أو ربما تتذكر ما كان بسبب بعض الاحداث والظروف المحيطة.

عاطفيًا: العتاب هو غسيل القلوب وتنقية الأجواء الملبدة، ويستحسن أن تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول.

صحيًا: التلاعب بأعصابك لا يفيدك، حاول وضع حد لذلك قبل فوات الأوان.



الأسد

مهنيًا: تستاء من عدم تجاوب شخص تصبو إليه، أو ترتاب من برودة في التصرفات أو غياب قسري أو مفتعل هذا الوقت.

عاطفيًا: أمورك في الشأن العاطفي اليوم تسير كما تحب، حاول أن تستغلها لمصلحة العلاقة.

صحيًا: حاول التخفيف من تناول الأطعمة الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها بالخضراوات على أنواعها.



العذراء

مهنيًا: من الحكمة أن تكسب الوقت، وألا تقدم على قرارات مباغتة، بل عليك أن تتجنب الفضائح والمواجهات.

عاطفيًا: البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض لك طلبًا.

صحيًا: لا تدع الأفكار السود تشغل بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة.



الميزان

مهنيًا: حاول ان تستوعب أصعب الأمور، لا تراهن لتسوية أي أمر، فأنت تفتقد المناعة والحصانة.

عاطفيًا: انتبه من مواجهة مع الشريك، إذا تصرفت بذكاء قد تكسب تقديره ويتضاعف حبه لك.

صحيًا: اتخذ القرار المناسب بشأن ما يبعدك عن هموم الآخرين لترتاح نفسيًا وصحيًا.



العقرب

مهنيًا: يجعل هذا اليوم وضعك المهني خاليًا من أي مشكلات ومعاكسات، استفد منه للتفكير في مشاريع مستقبلية.

عاطفيًا: لديك أجمل الفرص لتطوير عواطفك وتحسين وضعك الشخصي، فإذا كنت عازبًا، يحالفك الحظ.

صحيًا: تبدو منفتحًا بصورة متكاملة فتلبي الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء مختلفة عن أجوائك.



القوس

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى إنجاز عمل أو يتحدث عن عقد تبحثه أو توقعه، وسوء تفاهم مع بعض الزملاء، يظهر لك حقيقتهم.

عاطفيًا: يوم غني جدًا عاطفيًا وتبدو ضعيفًا أمام الشريك وتترك أثرًا لدى الجميع.

صحيًا: من المفيد بين وقت وآخر تخصيص يوم للتنزه في الطبيعة أو على شاطئ البحر.



الجدي

مهنيًا: يحذرك هذا اليوم من غيرة بين الزملاء أو من نقاش مهني مع أحد الشركاء وتعرف المزيد من التطور في قدراتك العملية.

عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحيًا: إستند إلى كل ما هو علمي يتعلق بتحسين وضعك الصحي والمحافظة على رشاقتك.



الدلو

مهنيًا: تستفيد من نوعية الوقت الدسمة لتلتقط فرصًا جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة.

عاطفيًا: يكون هذا اليوم جميلًا جدًا، فلا تبحث عن أعذار لاختلاق المشكلات، بل ابحث عن الوقت لقضاء شهر عسل جديد.

صحيًا: أظهر للجميع قدرتك على تنفيذ القرارات المتعلقة بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك.



الحوت

مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك، يعني منصبًا أو لقاء مثمرًا أو عقدًا أو اتفاقًا مع الخارج، وانتظر بعض ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية.

عاطفيًا: تنتظر مبادرة لا تأتي أو يصعب عليك قبول بعض الجمود من قبل الشريك، تعيش ازدواجية ربما وتناقضات تثقل كاهلك.

صحيًا: لا تدع انشغالاتك المهنية والعاطفية تأخذك من ممارسة نشاطات تعود عليك بالفائدة على الصعيد الصحي.