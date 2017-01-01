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الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس الذكرى الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:33 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار، ثم يعقد لقاءات فردية مع رهبان الدير على أن تكون قاصرة على مشاركة البابا ورهبان الدير.

ويحيي دير أبو مقار بوادي النطرون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومقار الراحل.

وكان دير أبومقار أحيا الذكرى الأولى لمقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار في وادي النطرون، الجمعة الماضي، من خلال مشاركة الشعب القبطي.

وأقام رهبان دير أبومقار بوادى النطرون، نصبًا تذكاريًا تخليدًا لذكرى استشهاد الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير الراحل فى الموضع الذى قُتل فيه، فى 29 يوليو 2018.
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