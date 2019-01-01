فلامنجو يفوز 3-2 على بوتافوجو فى قمة ريو

قلب فلامنجو تأخره إلى فوز 3-2 على غريمه بوتافوجو في مباراة قمة مثيرة في الدوري البرازيلي لكرة القدم اليوم الأحد.



وتقدم بوتافوجو في الدقيقة 13 بفضل هدف سيسيرو من ركلة ركنية لكن جيرسون أدرك التعادل لفلامنجو قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول.



ووضع جابرييل باربوسا صاحب الأرض في المقدمة بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يعيد دييجو سوزا الأمور إلى نصابها بهدف التعادل لبوتافوجو في الدقيقة 66.



وأنهى برونو هنريك هجمة رائعة لفلامنجو، الذي حصل خمسة من لاعبيه على إنذارات، ليمنحه النقاط الثلاث واحتلال المركز الثالث.



وصعد سانتوس لصدارة الدوري عقب تغلبه 3-1 على أفاي.