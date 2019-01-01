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عالم

وزير يمنى: تنفيذ مرجعيات الحل السياسى يخرج البلاد من دوامة الحرب

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
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قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إن خروج بلاده من دوامة الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان وكرامته، مرتبط بتنفيذ مرجعيات الحل السياسي في اليمن، والمتمثل في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير اليمني قوله، في كلمة بلاده أمام المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول (حماية وتعزيز حقوق الإنسان) المنعقد بمقر جامعة الدول العربية، "إن اليمن ومنذ أربعة أعوام تواجه التحديات المؤثرة على الأمن العربي، وأنها رغم الأزمات الإنسانية والاقتصادية لا تزال تقاوم بكل شرائحها أخطر عصابة متمردة على النظام والقانون، استولت على سلاح الدولة، مستفيدة من عناصرها المزروعة في الجيش وبتخطيط ودعم عسكري واستخباري من إيران".

واتهم وزير حقوق الإنسان اليمني إيران بالعمل على زرع كيان طائفي وعنصري دخيل على ثقافة المجتمع اليمني لتستخدمه لمواجهة خصومها الدوليين وتوسيع نفوذها غير المشروعة في المنطقة، معرضة بذلك الأمن القومي العربي للخطر، محذرًا من أن التفريط ببلاده سيكون له عواقب وخيمة على الاستقرار والملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترفض كل الحلول أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات في السويد، وتنتهج الاستراتيجية الإيرانية في إطالة أمد المشاورات غير مكترثة لأي أزمات إنسانية، ولا تملك أي قرار لإيقاف الحرب أو توقيع السلام كونها تعمل في إطار مشاريع غير وطنية تخدم أجندات خارجية.
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