الوساطة الأفريقية: تأجيل المفاوضات السودانية إلى الثلاثاء المقبل

أكدت الوساطة الإثيوبية الأفريقية انعقاد جلسة المفاوضات السودانية الثلاثاء المقبل، داعية المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير إلى المشاركة فيها.



وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، أن الوساطة الإفريقية دعت أيضا اللجنة الفنية بين الطرفين إلى الانعقاد غدًا الاثنين.



وتضم اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير قانونيين بحضور الوساطة الإفريقية الإثيوبية.