ليفربول إيكو: جماهير الريدز تشتاق للملك المصري مو صلاح

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن محبي الملك المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عبروا عن اشتياقهم للاعبهم المفضل.



وتابعت أن صلاح قارب على إنهاء إجازته الصيفية ومن المقرر العودة لتدريبات الريدز في وقت لاحق من الشهر الجاري.



وأضافت أن صلاح دائمًا ما يشارك جماهيره صور إجازته، قبل الانضمام لمعسكر ليفربول التدريبي المغلق المقام جنوب فرنسا الشهر الجاري.



وأشارت إلى أن صلاح يحصل على إعجاب ومشاركات كثيرة من جماهيره بمجرد نشر أي صورة له، وكانت آخرها اليوم التي أظهرت وجوده في أحد المناطق الاستوائية، حيث التخيل والبحر الأزرق.



وأوضحت أن صلاح تجاهل أيضًا المباريات الودية التي يخوضها ليفربول، واكتفى بتوجيه التهنئة لمنتخب بلاده لكرة اليد في كأس العالم للشباب المقام في إسبانيا حيث حصد الفراعنة الميدالية البرونزية.