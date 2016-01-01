معلول يتوج موسمه بدخول القائمة التاريخية للقمة

انضم التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، إلى قائمة هدافي لقاءات القمة المصرية بين الأهلي والزمالك.



وسجل معلول هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، بعد متابعة لتسديدة وليد سليمان التي أخطأ عماد السيد حارس المرمى، في إبعادها ليودعها اللاعب التونسي الشباك ببراعة.



وأحرز معلول، أول أهدافه في لقاءات القمة المصرية منذ انضمامه للفريق الأحمر في صيف 2016 وخاض 3 مباريات لكنه لم يسجل واكتفى بصناعة هدف من قبل.



ونجح معلول في زيادة حصيلة أهدافه بالدوري المصري هذا الموسم إلى 8 أهداف بعد الهدف الذي سجله في الشباك الزملكاوية.



وأصبح معلول، أول لاعب تونسي يسجل هدفًا في مباريات القمة 118، حيث لم يسبق لأي لاعب تونسي تسجيل أهداف في القمة، من خلال اللاعبين الذي سبق لهم ارتداء قميص القطبين.



ولعب للزمالك من تونس، كل من حمدي النقاز، فرجاني ساسي، يامن بن ذكري ووسام العابدي، فيما لعب أنيس بوجلبان بقميص الأهلي.