مترمهاش.. "نواة المشمش" تساعد فى الحماية من السرطان

استهلاك بذور المشمش أو النواة يؤدي إلى عدد من الآثار الإيجابية على الصحة، وفقًا لما ذكره موقع "healthdigezt" الخاص بالتغذية العلاجية.



وأشار الأطباء، إلى أنه يتم استخدامه من قبل المعالجين التقليديين منذ القدم لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة، كارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل الناجمة عن التهاب المفاصل.



وأوضح الأطباء، أن "نواة المشمش"، تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين "B17"، حيث يعتبر هذا الفيتامين حائط الصد الوحيد للكثير من أنواع السرطانات.



ويقول الخبراء إن كمية فيتامين B17 التي يمكن الحصول عليها عن طريق تناول بذور المشمش أو الألباب ليست كافية لمساعدة الأفراد الذين يعانون بالفعل من المرحلة الرابعة من السرطان.



ومن الطرق العملية والمتعددة للاستمتاع بالآثار الصحية المواتية لبذور المشمش وحبوبها عن طريق شراء زيت المشمش، أو طحن النواة ووضعه على النار، ويتم إضافته كتوابل لأطباق السلطة.