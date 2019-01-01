لاسارتي يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات ٤ أيام عقب الفوز على الزمالك.



وجاء قرار الجهاز الفني للفريق الأحمر بمنح اللاعبين راحة بعد نهاية مسابقة الدوري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بمباريات في الفترة المقبلة.

وفاز الأهلي مساء اليوم على الزمالك بهدف نظيف للاعبه علي معلول.