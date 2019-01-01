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عالم

معاريف: المنظومة الأمنية الإسرائيلية فشلت في ردع تهديدات غزة

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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فشلت المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي في وضع حد للتهديدات التي يشكلها قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وقالت "معاريف"، اليوم الأحد، إنه رغم الإنجازات التكنولوجية للمؤسسة الأمنية في إسرائيل، إلا أنها لم تنجح – حتى الآن – في إيجاد حل لاعتراض قذائف الهاون والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة تجاه المستوطنات في الغلاف، وتهدد أمن الإسرائيليين.

وأكدت أن المستوى السياسي لا يعمل بشكل كافٍ من أجل التوصل لحل التهديدات الفلسطينية.

ويجري المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اجتماعا، غدًا الإثنين، إذ تم استدعاء الوزراء من أجل الاجتماع، دون الكشف عن تفاصيل الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.

ويعد هذا الاجتماع غير عادي، إذ إنه يأتي بعد الاجتماع الذي عقده "الكابينت"، اليوم الأحد، والذي استمر لعدة ساعات، وانتهى دون الكشف عن تفاصيل، أو عناوين الملفات التي تمت المباحثات حولها.
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