60 % من الوفيات سببها أمراض السرطان والأزمات القلبية

كشفت آخر الإحصائيات أن أمراض القلب والسرطان، تسببت فى وفاة أكثر من 60% من حالات الوفاة فى العالم، مقارنة بالأمراض الأخرى.



ويعتبر استهلاك الأطعمة القلوية، من الأمور الضرورية للحماية من الإصابة بأنواع عدة من السرطان، بالإضافة الى تعزيز الصحة العامة للجسم كالحماية من أمراض القلب والسمنة.



وأوضح الأطباء أن الأفوكادو أنه يساعد في امتصاص العناصر الغذائية من الفواكه والخضروات، ويجعل قلبك أقوى والتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم.



وأشار الأطباء، إلى أن الموز يساعد فى إحداث التوازن بين مستويات السكر في الدم ويحمي القلب ويحسن عملية الهضم.



وذكر الباحثون، أن القرنبيط يعزز صحة القلب ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فوجبة واحدة فقط من القرنبيط توفر 77٪ من الاحتياجات اليومية لفيتامين سي.



كما يساعد البطيخ في إزالة السموم من الجسم، وكذلك في الحفاظ على رطوبتها، ما يجعل البطيخ من الأطعمة التى تساعد فى تعزيز الصحة العامة للإنسان.



ويساعد زيت الزيتون على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أنه غني بفيتامين هـ، ويحتوي على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية.