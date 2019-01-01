محمد الشناوي: الفوز بمباراة القمة كان مهما لتأكيد تفوق الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه يستحق التحية بعد الفوز مساء اليوم الأحد على نادي الزمالك بهدف نظيف في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وأضاف الشناوي - في تصريحات عقب اللقاء - "الأهلي فريق بطل، والفوز بالقمة كان مهما لتعزيز عدد النقاط، والتأكيد على تفوق وشخصية الفريق"، معبرا عن سعادته بما قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي.



وأكد حارس مرمى الأهلي، أن فريقه نجح في تخطي مباراتي المقاولون العرب والزمالك على الرغم من الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره؛ وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية ويحفزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.