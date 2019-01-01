ميلان يبتعد عن أنخيل كوريا ويتجه نحو ضم نجم ليل

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي بدأ يبتعد عن التعاقد مع أنخيل كوريا نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



ويرى الروسونيري في النجم الأرجنتيني اللاعب النموذجي لطريقة 4312 التي ينتهجها المدير الفني الجديد جيامباولون ويخوض نادي مدينة ميلانو محادثات مع نظيره المدريدي منذ عدة أيام، ولكنه اصطدم بالمبلغ المطلوب من جانب نادي العاصمة الإسبانية.



وذكرت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن طلب الأتلتي الحصول على 50 مليون يورو من صفقة بيع كوريا، جعل ميلان يبتعد عن هذا التوقيع وحول أنظاره إلى ضم أهداف أخرى.



واتجه الممثل الأكثر تشريفًا للكرة الإيطالية في دوري أبطال أوروبا للتعاقد مع رافاييل لياو نجم ليل الفرنسي، حيث من المتوقع أن تُغلق الصفقة بقيمة 35 مليون يورو.



خورخي مينديز هو وكيل أعمال لياو، ويقوم ميلان بعمل جيد ونشط مع هذا الوكيل خلال الصيف الجاري، حيث باع باتريك كوتروني إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 23 مليون يورو.