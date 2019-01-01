لامبارد يؤكد اقتراب هودسون أودي من تجديد عقده مع تشيلسي

حصل المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد على مبتغاه بعدما أكد اليوم بعد فوز تشيلسي على ريدينج في مباراة استعدادية أن بُرعم الفريق كالوم هودسون أودوي سيوقع مع الفريق عقدًا جديدًا طويل الأمد.



تشيلسي تعامل مع هذا الأمر بهدوء شديد منذ اهتمام بايرن ميونخ باللاعب في الموسم الماضي، وحرض على صد كل محاولات الفريق البافاري لضمه في سوق الشتاء.



وبالرغم من تأكيدات الصحف على انتقال هودسون أودوي لفريق بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة، إلا أن الأمور تغيرت رأسًا على عقب، وبات اللاعب قريبًا أكثر من البقاء في تشيلسي.



عقد هودسون أودوي الحالي سينتهي مع تشيلسي صيف عام 2020 القادم، لذلك تعمل الإدارة حاليًا على تجديد وتحسين عقد اللاعب الشاب وهو ما أكده لامبارد.