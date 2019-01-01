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رياضة

الصحافة المدريدية تكشف سبب فشل انتقال بيل إلى الصين

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:52 م
بيل
بيل
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كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الستار عن سبب فشل انتقال النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد المنبوذ إلى صفوف جيانجسو سونينج الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبقى أمام إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الصين ثلاثة أيام فقط، وهذا يعقد على ريال مدريد إتمام بيع اللاعب الويلزي لسونينج كما يظهر حتى الآن.

وكانت الصفقة في الطريق الصحيح، إلا أن كل شيء تعطل كما كشفت الصحافة الإسبانية اليوم، حيث أن بيل سيسافر مع بعثة ريال مدريد إلى ألمانيا للمشاركة في كأس أودي الودية.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن القانون الصيني تسبب بتعطل الصفقة في ظل سعي ريال مدريد للحصول على مبلغ مالي جيد من خلال بيع جاريث بيل، بينما تجبر القوانين في الصين الأندية على دفع ضرائب بنفس قيمة المبلغ المدفوع لشراء لاعب في حال تخطت الصفقة حاجز 6 ملايين يورو.

وكانت التقارير كشفت عن إمكانية إتمام صفقة جاريث بيل مقابل 30 مليون يورو.
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