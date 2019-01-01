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الصحة

"خلايا معدلة" لتخفيض تكلفة علاج السرطان بسويسرا

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
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تتعاون بعض المستشفيات الجامعية في سويسرا، لمواجهة التكلفة المرتفعة لعلاج السرطان عبر "خلايا معدلة"، والتي تقدّمها كبرى شركات الأدوية.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج"، الأحد، أن هذه المستشفيات تأمل في توفير العلاج مقابل ما يتراوح بين 150 ألف فرنك سويسري (151.026 دولارًا)، و200 ألف فرنك، وهو مبلغ أقل بمقدار الثلث مقارنة بالأسعار التجارية التي تطرحها شركات الأدوية.

وقال روجر فون موس، رئيس الجمعية السويسرية لأبحاث السرطان السريرية، وطبيب كبير بمستشفى "تشور كانتون"، في حديث لصحيفة "إن زد زد أم زونتاج" السويسرية: "نحن على قناعة بأن توفير مثل هذه العلاجات للسرطان بتكاليف أقل بكثير أمر ممكن".

وفي إطار العمليات التجارية التي تهدف إلى العلاج بالخلايا، يتم سحب دم المريض، وتعديل بعض الخلايا المناعية في المختبر، ثم إعادتها معدلة وراثيًا إلى جسمه، حيث تقوم بتحديد الخلايا السرطانية وتدميرها.

وذكرت الصحيفة أن البرامج الرائدة بدأت في مدينتي لوزان وبرن، كما تعتزم المستشفيات الجامعية بمدينتي بازل وزيوريخ الانضمام إلى تلك المشاريع.
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