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مصر

أبو العلا السلاموني: الإخوان استأجرتهم المخابرات الأمريكية لمقاومة الشيوعية

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:48 م
أبو العلا السلاموني
أبو العلا السلاموني
أحمد عبد العزيز
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قال الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، إنه التقى الإخوان في الجامعة، وقرأ عنهم، وكان لديهم هوس ديني، وهو ما دفعه للكتابة ضدهم في مؤلفاته.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن أول مسرحية احترافية له كانت "أبو زيد في بلدنا"، وكانت مستوحاه من التراث الشعبي.

وأكد "السلاموني"، أن مسرحية "المليم بأربعة" كانت لمواجهة الإمبراطورية الحالية للإخوان، متابعًا: "جماعة الإخوان تشبه جماعة الحشاشون في التاريخ وتتخذ من الترهيب والتخويف منهجا لها".

ولفت إلى أن رسائل حسن البنا كانت رسائل شيطانية وكشفت من خلالها الخروج من التنظيم الخاص للتنظيم العام للجماعة الإرهابية، منوها أن الإخوان كانوا يوزعون التهم على المثقفين بأنهم شيوعيون بالرغم من أنهم كانوا مستأجرين من المخابرات الأمريكية لمقاومة الشيوعية.

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