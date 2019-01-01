السلاموني: المسرح المصري بلا عقل وخريطته عشوائية

قال الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، إن المخرج محمد فاضل عرض مسرحية "رسائل الشيطان" التي تواجه الفكر الإرهابي للإخوان، على مدير المسرح القومي السابق ولكنه رفض عرض هذه المسرحية وتنفيذها على الرغم مما تبذله مصر من جهود في مكافحة الإرهاب، خشية الهجوم عليه.

وأوضح "السلاموني"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هذا النص المسرحي تم رفضه العام الحالي أيضا، موضحًا أنه يقدم هذه الأعمال محتسبًا أجره على الله، خاصة وأنه أصيب بحالة إحباط كبيرة بعد رفض عرض مثل هذه الأعمال وتنفيذها.

واستكمل أن خريطة المسرح المصري عشوائية، تسير في طرق متعددة بلا هدف، منوها بأن الدولة تُحارب بالتطرف والإرهاب وتسعى لتجديد الخطاب الديني والثقافي وبناء الإنسان ، ولكن هذا الامر لا يحدث في المسرح.

وواصل أنه لاتوجد موضوعات مسرحية قيمة، مشيرًا إلى أن المسرح المصري حاليًا بلا عقل، لأن النص المسرحي ليس له قيمة.