أبو العلا السلاموني: تأخرت في الكتابة المسرحية حتى امتلك أدواتي جيدًا

قال الكاتب المسرحي أبو العلا السلاموني، إنه انتقل إلى القاهرة وهو في سن الأربعين، وعمل مدرسًا لفترة، مشيرًا إلى أنه بدأ الكتابة منذ المرحلة الابتدائية بالقصص والأشعار والأغاني، وكان مولعًا بالسينما وألهمته كثيرا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه كان يمارس المسرح في داخل معهد المعلمين، ونفذ أول مسرحية على مسرح رأس البر.

وأكد "السلاموني"، أنه قام بتأليف مسرحية الحريق، ولقت تفاعلًا كبيرًا لأنها أعادت التراث الشعبي في شكل مسرحي، متابعًا: "تأخرت في الكتابة المسرحية حتى أمتلك أدواتي جيدًا".