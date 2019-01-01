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نصائح لسلامتك أثناء القيادة بمفردك

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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عزيزتي المواطنة، نفخر بك وبقدراتك على الإنجاز. ونؤمن بقدرتك على تولي مسؤولية القيادة بشكل سليم وحذر. وتتعاون منا نقدم لك بعض النصائح فيما يتعلق بالأمن والسلامة عند قيادتك بمفردك لمسافات طويلة.

التخطيط مسبقًا لمسار الرحلة

من المهم الاطلاع على خطة السير قبل الشروع بها لتجنب التوقف العشوائي في أماكن غير مألوفة. ومن المفيد إعلام الآخرين عن مكان وجهتك، ليتم تحديد مكانك في حال احتجت للمساعدة. كما يفضل تجنب القيادة بمفردك ليلًا لمشاوير طويلة في أطراف المدينة أو في مناطق غير مألوفة، أو غير مضاءة مثل البر أو المناطق الجبلية.

تقدير المسافات والاتجاهات

في حالة الضياع، لا تقبلي بأن يقدم لك شخصٌ ما المساعدة عبر اللحاق بسيارته. الأفضل أن تطلبي منه (عبر فتح النافذة لعدة سنتمترات فقط) بأن يصف لك الموقع المراد الوصول إليه، ومن ثم قودي سيارتك إلى الموقع بنفسك.
قد يكون من المهم في البداية التدرب على تحديد الاتجاهات من أي نقطة في المدينة أو البلدة، وتعلم كيفية تقدير المسافات لفهمها أو وصفها للآخرين.

اليقظة والانتباه

من المهم التركيز في ما يحيط بك من معالم كالمباني، المحلات، أو المحطات فذلك سيساعد في الاستدلال على مكانك. عند ركن السيارة في مكان ما أو في المواقف المخصصة، فإنه من الأفضل ركنها في مكان به إضاءة أو قريب من المحلات وحركة الناس أو رجال الأمن. وتجنب ركن السيارة بجانب الشاحنات الكبيرة أو الفانات التي ليس بها نوافذ أو السيارات ذات النوافذ المظللة. وفي حالة انتظارك بمفردك داخل السيارة لأي سبب، فإنه من المهم التيقظ لما يدور حولك، وإقفال جميع الأبواب والنوافذ.

شحن الهاتف ليكون عنصرًا مهمًا في السلامة
شحن الهاتف قبل القيادة عادة مهمة للتواصل مع الآخرين في حالات الطوارئ لا سمح الله. أيضًا هناك عدة تطبيقات للهاتف المحمول، تعد مفيدة عند القيادة بمفردك، إذ تعمل على الإبلاغ عن أي حالة طوارئ، وتحدد موقع المركبة، كما أنه من المهم تسجيل رقم شركة التأمين، وأرقام الطوارئ في الجوال.

صيانة السيارة بشكل دوري

كلما تمت صيانة السيارة بشكل دوري، كلما قلّت اعطالها، لذا يجب عدم انتظار حدوث أي مشكلة فيها لكي تتم صيانتها. هذا مهم خاصة للسيدات، اللواتي سيقدن بمفردهن بشكل دائم لمسافات طويلة. ومن المهم أيضا تمكين نفسك لمجابهة الطريق عبر تعلم مهارات الصيانة البسيطة مثل تبديل الكفر، تشغيل البطاريات وغيرها. كما قد يكون من المفيد جدًا الحصول على تأمين به خدمة تصليح تصلك في موقع العطل.
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