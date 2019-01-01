احذر هواتف 5G تحتاج إلى بطاريات عملاقة

يحذر عدد كبير من خبراء الاتصالات وتقنيات الهواتف الذكية المنتظرين لهواتف الجيل الخامس من خدمات الموبايل بأنهم عليهم التريث بعض الشيء قبل شراء الهواتف الجديدة التي بدأت تصل الأسواق بالفعل وتدعم شبكات 5G وذلك لأن هناك أزمة ستواجههم فيما يخص عمر بطارية هواتفهم عند استخدام تلك الشبكات.



وبرر الخبراء مخاوفهم وتحذيراتهم بأن شبكات الجيل الخامس تعتمد على نطاق ترددات مرتفع يتراوح بين 2.4 جيجاهيرتز ويصل إلى 5 جيجاهيرتز، مما يتطلب من مقدمي خدمات الموبايل الاعتماد على عدد أكبر من محطات الاستقبال والارسال Base Stations، حيث ستتكون من 64 مستقبل و64 مرسل، على عكس شبكات الجيل الرابع 4G LTE والتي كانت تعتمد على 4 مستقبلات و4 مرسلات، وذلك لتغطية نفس المساحة.



وبالتالي فإن الهواتف الذكية العاملة بالـ 5G ستحتاج إلى بطاريات بسعة ضخمة تجاوز 4000 مللي أمبير بحيث تكون قادرة على الحصول على خدمات الجيل الخامس بشكل مستقر والاستمتاع بكافة تطبيقاتها من خدمات متعلقة بمكالمات الفيديو بدقة عالية وكذلك تطبيقات الواقع الافتراضي VR والمعزز AR.