فيفو تطلق هاتفًا بسعر 100 دولار

كشفت شركة فيفو الصينية vivo عن هاتفها الجديد Vivo Y90 بمواصفات متوسطة وبسعر يبدأ من 100 دولار.



وفقا لموقع GSMArena التقني، يأتي هاتف فيفو بشاشة حجمها 6.22 إنش HD مع وجود ثقب في أعلى الشاشة يحتوي على عدسة الكاميرا الأمامية.



الهاتف مزود بتقنية التعرف على الوجه وكاميرا أمامية دقتها 5 ميجابيكسل وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.



يحتوي هاتف Y90 على معالج Helio A22 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 16 جيجابايت وصولا إلى 256 جيجابايت.



يتميز الهاتف بوجود بطارية قوية سعتها 4030 ميللي أمبير تدعم الشحن بمنفذ microUSB.



يتوفر الهاتف بألوان الذهبي والأزرق وبسعر يبدأ من 100 دولار وصولا إلى 120 دولارا أمريكيا.