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لايف ستايل

وجهات السفر العائلية المفضلة لهذا الصيف

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تعتبر وجهات السفر العائلية من الأولويات هذا الصيف، نظرًا لعشقهم السياحة والسفر وبحثهم الدائم عن أفضل الوجهات الصيفية التي تضفي إلى إجازتهم أروع الذكريات. لذلك وبالاعتماد على أحدث الاستبيانات التي أجراها "سكاي سكانر"، محرك البحث والتطبيق الرائد عالميًا في مجال السفر، نكشف لك الوجهات العائلية المفضّلة عند سكان مجلس التعاون الخليجي. وفي البداية لا بدّ من اطلاعك على الدول التي يمكنك زيارتها من دون فيزا.

باريس

تضم مدينة باريس مجموعة لا حصر لها من الخيارات والأنشطة الملائمة للأطفال، انطلاقًا من مشاهدة هياكل الحيتان العملاقة في معرض علم المستحاثات والتشريح المُقارن في متحف التاريخ الطبيعي، أو استكشاف الأجواء الفريدة لمتحف السحر الذي يحتوي تشكيلة متميزة تضم أكثر من 100 من الأجهزة الميكانيكية الغريبة، بالإضافة للكثير من الأدوات المستخدمة في عالم السحر وألعاب الخفة.
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