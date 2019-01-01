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رياضة

رسميًا.. إقالة خالد جلال من تدريب الزمالك

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:24 م
خالد جلال
خالد جلال
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أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال، بعد الخسارة أمام الأهلي وفقدان لقب الدوري المصري.

ووفقًا لما أعلنه نادي الزمالك، في بيان رسمي، فإن إدارة النادي قررت إقالة جلال من منصبه، إضافة إلى عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق للبيع.

وأوضح الزمالك في بيانه، أن رئيس النادي أعلن بشكل رسمي أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن المدير الفني الجديد للفريق، سيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام السبعة المقبلة.

جدير بالذكر أن هذه القرارات جاءت بعد دقائق قليلة من خسارة الزمالك على يد الأهلي، في ختام مباريات الموسم الجاري للدوري المصري.
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