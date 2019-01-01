فوائد وأضرار ملح الليمون

قد يتساءل الكثيرون عن الفوائد التي يمكن جنيها من تناول ملح الليمون، والأضرار التي قد تصاحب تناوله، اقرأ المقال لتعرف.



قد يحتار الكثيرون عن مدى صحة استخدام ملح الليمون ضمن النظام الغذائي اليومي، فهل هو آمن وصحي للجسم؟ أم يجب الابتعاد عنه نتيجة الأضرار التي قد يلحقها بجسدك؟



يتواجد ملح الليمون بشكل طبيعي في ثمار الحمضيات وخاصة الليمون، وعادة ما يستخدم ملح الليمون المصنع في المواد الغذائية وأدوات التنظيف والمكملات الغذائية.



ومع ذلك يختلف ملح الليمون المصنع عما هو موجود بشكل طبيعي في ثمار الفاكهة، لذلك يختلف الكثيرون ما إذا كان جيدا للجسم أم ضارا؟.



ما المصادر الطبيعية لملح الليمون؟



تعد ثمار الحمضيات وعصائرها من أهم المصادر الطبيعية لملح الليمون، مثل:



الليمون.

البرتقال.

الجريب فروت.

اليوسفي.