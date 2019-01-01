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حوادث

حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:22 م
شيرين سيف أبو النصر
شيرين سيف أبو النصر
ندى حمدي
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أمرت نيابة قسم الجيزة بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة السرقة بعدما واجهتها بتحريات الأجهزة الأمنية وإرشادها عن جزء من المسروقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزءا من المسروقات.

وتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصف باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ما يؤكد مشروعية الدخول، ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهمة التي أرشدت عن جزء من المسروقات وتمت استعادتها بينما يتم البحث عن الجزء الباقي، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
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