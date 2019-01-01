سلطان عمان يعزي الملك سلمان في وفاة شقيقه الأمير بندر

بعث قابوس بن سعيد سلطان عمان، مساء اليوم الأحد، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.



وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم، رسميا، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وقال الديوان في بيان إنه سيصلى على الأمير الراحل بعد صلاة العشاء ليوم غدًا الإثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.



وتوفي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز 96 عاما، وهو شقيق الملك سلمان، والابن العاشر للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالعزيز آل سعود.

