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الصحة

الصحة السعودية: 2600 طبيب يقدمون خدمات وقائية للحجاج

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت وزارة الصحة السعودية تكثيف استعداداتها وتعزيز جاهزية مرافقها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وتقدم الوزارة خدماتها الصحية المتكاملة للحجاج منذ دخولهم عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ثم وصولهم إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مغادرتهم البلاد.

وتتمثل هذه الخدمات في الخدمات الوقائية، والعلاجية، والإسعاف في حالات الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الخدمات الفنية المساندة والخدمات التطويرية.

وتنفذ الوزارة برنامج الصحة العامة، بتكليف عدد من الأطباء بمختلف تخصصاتهم والفنيين المؤهلين في مراكز المراقبة الصحية بمنافذ الدخول المختلفة الجوية والبرية والبحرية ومناطق الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى الفئات الإدارية والعمالية الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات الوقائية.

وكلفت الوزارة 2600 ممارس صحي للعمل بمراكز المراقبة في المنافذ ومناطق الحج، وأهم المراكز هي: مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، ومراكز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومراكز المراقبة الصحية في منافذ الدخول البرية السبعة، وإدارة الصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإدارة الصحة العامة في المدينة المنورة.
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