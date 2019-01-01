"رياضة النواب": منتخب شباب اليد رفع اسم مصر

بعث المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة للاتحاد المصري لكرة اليد بمناسبة حصد منتخب الشباب برونزية كأس العالم بعد فوزه على منتخب البرتغال.



وقال رشاد، فى رسالة وجهها لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري: "لقد رفعتم اسم مصر عاليا وأعدتوها لمنصات التتويج العالمية التي غابت عنها 20 عاما، فلكم منا كل تقدير واحترام ولكم من كل مصري عاشق لتراب وطنه تحية قلبية لروحكم العالية وإصراركم على صنع تاريخ لكم ولبلدكم".



وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنه لا بد من تكريم هؤلاء الأبطال بصورة تليق بحجم إنجازهم ورد الجميل لهذا الجيل الصغير من الشباب الذي يمثل مستقبل بلدنا، مشددا على ضرورة احتفاء الإعلام بهم والتعريف بأسمائهم على نطاق واسع.



وتابع: "نستطيع أن نطلق على 2019 عام استعادة عنجهية الرياضة المصرية من ناحية العودة لمنصات التتويج العالمية وحصد برونزية العالم لكرة اليد وتنظيم بطولة رياضية من أهم البطولات العالمية "أمم أفريقيا" وإبهار القارة الإفريقية والعالم أجمع بحجم التنظيم".