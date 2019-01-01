الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

سياسي

برلماني يتقدم ببيان عاجل حول نقص الأدوية بالإسكندرية

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:17 م
النائب حسنى حافظ،
النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
طباعة
ads
قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إنه عملا بنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهه لوزارة الصحة بسبب نقص الأدوية القبارى بالإسكندرية.

وأشار "حافظ" فى بيانه، إلى عدم توافر الأدوية الخاصة بمرضى قسم الأوررام بمستشفى القبارى الأمر الذى ينتج عنه عدم تلقى مئات المرضى العلاج المناسب بالرغم من خطورة الأمراض التى يعانوا منها، مطالبا بسرعة توفيرها للحفاظ على حياة المئات من الخطر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

منذ حوالي 19 ساعة

من بينهم نجل "السبسى".. أبرز 4 مرشحين لرئاسة تونس

منذ أقل من ساعة

رسميًا.. إقالة خالد جلال من تدريب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك الان في الدوري المصري

ads

الصور

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

الأمن النسائي يتدخل في حفل ماجد المهندس بالسعودية (فيديو)

طارق العريان: 7 فنانين ومطربين ضيوف شرف في "ولاد رزق 2"

رئيس الزمالك بعد القمة: إقالة الجهاز الفني وعرض نجم الفريق للبيع

نجلاء الكندري في القاهرة خلال أيام لتوقيع عقد برنامجها الرمضاني

ads

رياضة

مباراة فيسيل كوبي تكتب السطر الأخير في رواية مالكوم مع برشلونة

رسميًا.. إقالة خالد جلال من تدريب الزمالك

معلول يخطف الفوز للأهلي على الزمالك في القمة 118

كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: واثق من إتمام صفقة ساني

الرئيس نيوز

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

جامعة الأزهر: زيادة مدة الدراسة في "الصيدلة" إلى 6 سنوات

بعد تتويجه ببرونزية العالم.. «رياضة النواب»: منتخب شباب اليد رفع اسم مصر

منوعات

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

أمريكية تشتري 1500 زوج أحذية.. ما ستفعل بها؟

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات ورشة "قياس الرأى الثقافي"

استمرار فعاليات ورشة "ابدأ حلمك" بثقافة أسيوط

التحديات والأولويات الوطنية لحقوق المرأة بالأعلى للثقافة.. غدًا

نشاط فني مكثف لأطفال ثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك