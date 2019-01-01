برلماني يتقدم ببيان عاجل حول نقص الأدوية بالإسكندرية

قال النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، إنه عملا بنص المادة 212 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أتقدم ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهه لوزارة الصحة بسبب نقص الأدوية القبارى بالإسكندرية.



وأشار "حافظ" فى بيانه، إلى عدم توافر الأدوية الخاصة بمرضى قسم الأوررام بمستشفى القبارى الأمر الذى ينتج عنه عدم تلقى مئات المرضى العلاج المناسب بالرغم من خطورة الأمراض التى يعانوا منها، مطالبا بسرعة توفيرها للحفاظ على حياة المئات من الخطر.