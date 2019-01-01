الباز: نحتاج لتدشين مشروع قومي للحديث مع الشباب (فيديو)

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشكر لجامعة المنصورة لدعوته للمشاركته في ندوة للحديث مع الشباب.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أنه كان سعيدًا بالحديث مع الشباب، واكتشف أن الحديث مع الشباب عبر وسائل الإعلام غير كافٍ، متابعًا: "ومش كفاية ننظم مؤتمر الشباب الذي يحضره الرئيس، لأن الرئيس مش هيقدر يقعد مع كل الشباب في مصر".

وواصل: "لازم نعمل مؤتمر للشباب بشكل مستمر في كل محافظة حتى لو يوم في الشهر، ويحضره الإعلاميين والكتاب والصحفيين، لأننا محتاجين مشروع قومي للحوار مع الشباب، وأدعو لتكرار نموذج مؤتمرات الشباب في كل جامعات مصر".