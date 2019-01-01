الأحد 28 يوليه 2019 الموافق 25 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: واثق من إتمام صفقة ساني

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:13 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعرب السيد نيكو كوفاتش المدير الفني الكرواتي لفريق نادي بايرن ميونخ الألماني عن ثقته الكاملة في إتمام صفقة ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويرغب النادي البافاري في الحصول على خدمات الدولي الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تعويضًا لرحيل الأسطورتين فرانك ريبيري وآريين روبن عن أليانز أرينا هذا الصيف.

وأبدى بيب جوارديولا المدير الفني الإسباني للسيتيزنس انزعاجه بارتباط ساني بالانتقال إلى بطل الدوري الألماني، رغم أن صحيفة آس الإسبانية ادعت أن السيتيزنس بدأوا يجهزون لتعويض رحيل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، حيث يخططون لكسر عقد أويارزابال نجم ريال سوسييداد الإسباني.

كوفاتش منح تحديثًا حول موقف البايرن في المفاوضات مع أزرق مانشستر بشأن ساني، فقال يوم الأحد لزيد دي إف الألمانية “إدارة النادي ملتزمة جدًا وأنا واثق للغاية. أفترض أنه يمكننا الحصول على خدماته”.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الداخلية تواصل فرض سيطرتها على بحيرة المنزلة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

منذ حوالي 19 ساعة

من بينهم نجل "السبسى".. أبرز 4 مرشحين لرئاسة تونس

منذ حوالي 3 ساعات

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

ads

الصور

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة في صفقة "قفشة" مع الزمالك

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

التعليم تسحب تنسيقهم.. غموض يحيط مصير طلاب كليات العلوم الطبية

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

الأمن النسائي يتدخل في حفل ماجد المهندس بالسعودية (فيديو)

طارق العريان: 7 فنانين ومطربين ضيوف شرف في "ولاد رزق 2"

رئيس الزمالك بعد القمة: إقالة الجهاز الفني وعرض نجم الفريق للبيع

نجلاء الكندري في القاهرة خلال أيام لتوقيع عقد برنامجها الرمضاني

ads

رياضة

مباراة فيسيل كوبي تكتب السطر الأخير في رواية مالكوم مع برشلونة

رسميًا.. إقالة خالد جلال من تدريب الزمالك

معلول يخطف الفوز للأهلي على الزمالك في القمة 118

كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: واثق من إتمام صفقة ساني

الرئيس نيوز

بأيدٍ مصرية 100%.. إطلاق القمر "كيوبسات" لمحطة الفضاء الدولية

ننشر.. شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين في "كلية الشرطة"

جامعة الأزهر: زيادة مدة الدراسة في "الصيدلة" إلى 6 سنوات

بعد تتويجه ببرونزية العالم.. «رياضة النواب»: منتخب شباب اليد رفع اسم مصر

منوعات

65 % من مستخدمي ألعاب الإنترنت يتعرضون للتحرش

فوائد مذهلة للمكسرات.. تعرف عليها

"الدستور" في ملعب أول فريق لقصار القامة في مصر: أحلامنا في السماء (فيديو)

أمريكية تشتري 1500 زوج أحذية.. ما ستفعل بها؟

كشكول

بالصور.. تكريم متفوقي مدرسة مصطفي السداوي للتعليم المزدوج

"كشكول" يحاور طلاب الثانوية عن كليات الذكاء الاصطناعي: " منعرفش عنها حاجة واخترنا الهندسة"

محافظ كفرالشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية المهنية

محافظ كفرالشيخ يقرر النزول بمجموع قبول الثانوية

إسلام سياسي

بعد دعم إخوانى لحملة ترحيلهم.. "سوريون" يبيعون مستلزماتهم فى تركيا

حرب داخلية في صفوف داعش بعد إعدامه عنصرين في ديالي

فضائح الإرهابية بالخارج "إحنا أسرة مع بعضينا"

شهادة شباب الإخوان تكشف الأسرار الخفية لفساد قيادات الجماعة

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

استمرار فعاليات ورشة "قياس الرأى الثقافي"

استمرار فعاليات ورشة "ابدأ حلمك" بثقافة أسيوط

التحديات والأولويات الوطنية لحقوق المرأة بالأعلى للثقافة.. غدًا

نشاط فني مكثف لأطفال ثقافة بورسعيد

صفحتنا ع الفيس بوك